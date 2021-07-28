لبنان | رئيس بلدية البيرة: عناصر الشرطة البلدية ومتطوعون يشاركون في اخماد حريق القبيات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن رئيس رابطة العائلات الاجتماعية رئيس بلدية البيرة محمد وهبي، ان “عشرات الشباب من البيرة ومن منسقية الثوار فيها، مزودين باكثر من عشرين صهريج ماء ووسائل بدائيه وسيارتي اسعاف، ومعهم عناصر الشرطة بالاضافة الى 20 متطوعا من مركز الدفاع المدني في مركزة البيره مع اطفائية كبيرة عائدة للمركز وبعض المعدات، يشاركون الان في اخماد الحريق الذي اندلع في احراج بلدة القبيات وجبل اكروم”.

كما ناشد وهبي “كل مقتدر من شباب الدريب، خاصة اصحاب الهمم وشباب عكار عامة، المساعدة في اطفاء الحرائق غير المسبوقة في ضخامتها، حيث يمكن ان تمتد السنة اللهب الى الاحراج الفاصلة بين محافظتي عكار وبعلبك – الهرمل”، معلنا “وضع إمكانات البلدية بتصرف بلدية واهالي القبيات واتحاد بلديات جبل اكروم”.