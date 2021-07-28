لبنان | دياب أجرى اتصالاته للإسراع في إخماد حرائق عكار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تابع حريق القبيات، وأجرى سلسلة اتصالات مع الجهات المعنية للمسارعة إلى إخماد الحريق وإنقاذ المواطنين.

كما أجرى اتصالاً بوزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر لطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة بإخماد الحرائق. كذلك اتصل الرئيس دياب بوزير الداخلية محمد فهمي لاعطاء التعليمات الى البلديات في المنطقة للمؤازرة وتقديم المساعدة.

كما أجرى اتصالاً بمدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار واطلع منه على سير عمليات إخماد الحريق. يذكر ان سلسلة حرائق شبّت بعد ظهر اليوم الأربعاء في مناطق عكارية وتعمل فرق الدفاع المدني على إهمادها.