لبنان | رئيس بلدية القبيات: نناشد المعنيين المؤازرة لحماية غاباتنا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس إتحاد بلديات عكار الشمالي رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو في تصريح، أن “أحراج منطقة القبيات تشهد أضخم حريق، ولم تتمكن كل المحاولات من اخماده، على الرغم من تدخل الجيش اللبناني ومؤازرة الدفاع المدني وظهور طيران إطفاء في سماء المنطقة واستنفار الاهالي ووضع كافة إمكاناتهم. لقد تم إنقاذ 17 مواطنا والحريق لا يزال يهدد المنازل”.

أضاف: “نحن نواكب عملية الإطفاء بهمة الدفاع المدني والجيش اللبناني والمتطوعين، انما الآلات لا تلبي الواقع”.

وناشد الوزارات المختصة وكافة المعنيين مؤازرة القوى الأمنية والدفاع المدني وبذل كل الجهود لإنقاذ غابات القبيات. كما نطلب الاستعانة بمزيد من طائرات الإطفاء لحماية أحراجنا واهلنا في القبيات وكل قرى الجوار”.

يذكر ان سلسلة حرائق شبّت بعد ظهر اليوم الأربعاء في مناطق عكارية وتعمل فرق الدفاع المدني على إهمادها.

وتمكنت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني من اجلاء واسعاف 17 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق في منازلهم، في محيط الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة في احراج بلدة القبيات، وتم نقل اصابة الى مستشفى “السلام” في القبيات.

وشكّل الصليب الاحمر غرفة عمليات لمتابعة عملية اجلاء الاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، ومواكبة آثار الحريق الاول من حيث الضخامة الكارثية في البلدة.

ووصلت طوافة عسكرية اقلعت من قاعدة القليعات الجوية الى المنطقة وباشرت طلعاتها للمساهمة في اهماد النيران.