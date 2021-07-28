لبنان | بالفيديو والصور – وفاة أحد المتطوعين لاطفاء الحريق في عكار.. “أنقذوا القبيات”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 6:52 مساءً

توفي المتطوع أمين.م متأثراً بإصابته، إثر سقوطه على رأسه وهو يساهم بإهماد النار في بلدة كفرتون. يذكر ان سلسلة حرائق شبّت بعد ظهر اليوم الأربعاء في مناطق عكارية وتعمل فرق الدفاع المدني على إهمادها.

وتمكنت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر اللبناني من اجلاء واسعاف 17 شخصاً أصيبوا بحالات اختناق في منازلهم، في محيط الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى الساعة في احراج بلدة القبيات، وتم نقل اصابة الى مستشفى “السلام” في القبيات.

وشكّل الصليب الاحمر غرفة عمليات لمتابعة عملية اجلاء الاهالي الذين تقع منازلهم في محيط رقعة النار، ومواكبة آثار الحريق الاول من حيث الضخامة الكارثية في البلدة.

ووصلت طوافة عسكرية اقلعت من قاعدة القليعات الجوية الى المنطقة وباشرت طلعاتها للمساهمة في اهماد النيران.

وتتابع طوافات الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني والمتطوعون من القبيات ومختلف المناطق العكارية، عملية اهماد النار التي توسعت باتجاه مساحات جديدة من منطقة جبل أكروم.

وعلى الأثر، اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ” عبر “تويتر” #أنقذوا_عكار لمساندة الأهالي.