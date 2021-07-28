لبنان | وصول طوافة عسكرية إلى غابة المرغان في القبيات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 6:41 مساءً

يتواصل الحريق في غابة المرغان الصنوبرية في بلدة القبيات وتتسع رقعة النيران بشكل كبير، وتتولى سيارات الاطفاء التابعة لمركز القبيات في الدفاع المدني ومن مراكز عدة قريبة، بمساعدة البلدية واهالي القبيات ومتطوعين من مجلس البيئة القبيات، العمل على مواجهة تقدم النار، كما وصلت طوافة عسكرية اقلعت من قاعدة القليعات الجوية الى المنطقة وباشرت طلعاتها للمساهمة في اهماد النيران.

كما توجه الى القبيات متطوعون من فريق التدخل السريع في جمعية “درب عكار” البيئية وفريق المستجيب الاول في اتحاد بلديات جرد القيطع للمساهمة الى جانب مراكز الدفاع المدني والاهالي بإهماد النار.

واندلع الحريق في غابات الصنوبر في محلة القطلبة امتدادا الى غابة المرغان في بلدة القبيات، وبلغت النيران المنازل.

وناشد الاهالي الدفاع المدني والجيش إرسال طوافة للمساعدة على محاصرة النيران واهمادها، فيما يتولى شبان البلدة الذين تنادوا عبر قرع اجراس الكنائس ورسائل “الواتس أب”، التعامل مع النار بما تيسر لهم من وسائل، لحين وصول سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني التي توجهت الى المكان.