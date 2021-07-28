لبنان | تعرفة وسائل النقل ارتفعت.. طليس: إستثنائية ومؤقتة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 6:04 مساءً

ارتفعت تعرفة وسائل النقل بنسبة 50 بالمئة، وأصبحت تسعيرة سيارة الأجرة 6000 ليرة، والفانات ضمن بيروت الإدارية 3000 ليرة، فيما زادت التعرفة بالنسبة للفانات التي تعمل على خط المحافظات 60 بالمئة إلى 70 بالمئة.

هذه التعرفة الجديدة، أعلن عنها رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، بعد اجتماع عقده برفقة رؤساء النقابات في مبنى وزارة الداخلية بحضور الوزير محمد فهمي ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال النجار.

وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع، أكد على أنّ “هذه التعرفة الجديدة هي إستثنائية ومؤقتة، يبدأ تطبيقها يوم الإثنين وحتى اعتماد البطاقة التموينية والتي ستخصّص للسائقين العموميين”.

وتحدّث عن “آلية سيجري تطبيقها على قطاع النقل، بعد الإتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتتضمّن إضافةً إلى البطاقة التمونية، تخصيص مبلغ 500 ألف ليرة لكل سائق بدل عن “قطع غيار” المركبات والصيانة، وتخصيص “بونات” بنزين ومازوت أيضاً”.

يُذكر أن تعرفة السرفيس وصلت في الأيام الماضية الى 8000 ليرة وأكثر، وقد اختلفت بين منطقة وأخرى من دون أي التزام بالتعرفة الرسمية الصادرة عن النقابة.

وهذا ما شدّد عليه طليس، من خلال دعوته السائقين إلى الإلتزام بالتعرفة الرسمية الجديدة رأفة بأحوال الناس وتخفيفاً للإشكالات التي تحصل بينهم وبين الركاب.