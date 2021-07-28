لبنان | ميقاتي: قدمت اقتراحاتي ومعظمها لاقى قبولاً من الرئيس عون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 41 دقيقة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرابة الثالثة والربع في قصر بعبدا الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في لقاء هو الثاني بينهما في يومين لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة.

وبعد اللقاء الذي دام نصف ساعة تقريبا، قال ميقاتي: نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة باقصى سرعة وقدمت اقتراحاتي ومعظمها لاقى قبولاً من الرئيس عون وآخذ بكل ملاحظاته وان شاء الله نصل إلى حكومة قريباً. ويُقال: “إسعَ يا عبدي لأسعى معك، وان شاء لله يكون في حكومة قريبًا”.

وكانت معطيات ال بي سي آي افادت ان بدأ اليوم البحث جدياً في موضوع الصيغة الحكومية، وقد تم الاتفاق بين الرئيسين عون وميقاتي على صيغة الـ24 وزيراً، على أن تكون الحكومة من اختصاصيين غير حزبيين مستقلين.

واتفق الطرفان أيضاً على الاسراع في التأليف. وافادت القناة أن العقدة الاساسية تكمن في وزارتي الداخلية والعدل، ولكن العمل يجري على تذليل هذه العقدة.

وقالت الجديد ان ثمة مطالبة من عدد من الافرقاء بوزارة الداخلية فيما هناك اصرار من نادي رؤساء الحكومات السابقين (الذين سيلتقون ميقاتي عند الخامسة والنصف) بأن تبقى من حصة الرئيس المكلف.

الى ذلك، اشارت ال بي سي آي، الى ان السفير السعودي وليد بخاري غادر بيروت بشكل عاجل إلى الرياض للتشاور.

وليس بعيدا، اشارت مصادر الـmtv الى الموقف السعودي من حكومة ميقاتي سيتناغم مع موقفها السابق من حكومته في العام 2011 على أنّها حكومة “حزب الله.