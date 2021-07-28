لبنان | جعجع يدعو المطالبين برفع الحصانات إلى جلسة عاجلة: لا حجة لأحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 44 دقيقة

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان “طالما ان موضوع رفع الحصانات أصبح “على الموضة” بعد ان كنا قد نادينا به بصوت عالٍ فترة طويلة، ندعو جميع الذين يطالبون برفع كل الحصانات إلى البدء بما هو عاجل وضروري وهو الطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة عاجلة لرفع الحصانات عن كل الذين طلب قاضي التحقيق في جريمة المرفأ برفعها عنهم انطلاقا من مبدأ: “qui peut le plus peut le moins”، فلا حجة لأحد برفض دعوة الهيئة العامة وتلبية طلبات المحقق العدلي برفع الحصانات في جربمة المرفأ، وتغطية رفضه بانتظار تحقيق المطلب الأبعد”.