لبنان | حسان دياب يرفض ملاحقة طوني صليبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، امتنع عن إعطاء الإذن للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وأفاد مصدر قضائي مطلع ل”صوت بيروت انترناشونال” أن المحقق العدلي “تلقى خلال الساعات الماضية جواب رئاسة الحكومة الرافض إعطاء الاذن، وعزا دياب السبب الى أن المجلس الأعلى للدفاع هو المرجع المختص للنظر بإمكان إعطاء هذا الاذن، مستندا بذلك الى الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بناء طلب دوائر القصر الجمهوري، والتي أكدت ان مدير عام امن الدولة هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للدفاع، ويتبع اداريا لهذا المجلس.

ويدرس القاضي بيطار الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد بينها امكانية الطلب من المجلس الأعلى للدفاع إعطاء الإذن لملاحقة صليبا بقضية انفجار المرفأ.

الى ذلك أكدت المصادر القضائية نفسها أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.