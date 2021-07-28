لبنان | دعوة إلى إقفال تجاري عام في 4 آب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ 7 ثواني

صدر عن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ما يلي:

“عطفاً على المذكرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء التي قضت بإعلان “الحداد الوطني” وتعطيل الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في ذكرى فاجعة إنفجار مرفأ بيروت، وتأكيداً لتعاطفنا العميق مع أهالي الضحايا ومع كل مواطن أُصيب بأضرار جسدية أو نفسية أو مادية،

وترسيخاً لتضامننا التام والكلي مع كل فرد من أفراد المجتمع التجاري الذي تكبّد الأضرار الفادحة من جرّاء هذا الإنفجار الأليم من تدمير البنى التحتية التجارية (من مؤسسات، ومحال، ومستودعات، ووسائل نقل، وبضائع متواجدة داخل المرفأ وخارجه)، وخسائر تشغيلية هائلة،

لكل ذلك، تدعو جمعية تجار بيروت جميع التجار، في بيروت وفي كافة المناطق اللبنانية، إلى الإلتزام التام بالإقفال العام يوم 4 آب المقبل، للتعبير عن أشد الإستنكار أمام هذه النكبة التاريخية، وإنحناءً أمام التضحيات والآلام التي تسبّبت بها، آملين أن يكشف التحقيق الرسمي عن ملابسات الإنفجار، في أقرب وقت ممكن، وأن ينال كل من كان له يد في هذه الجريمة العقاب المناسب.

ونبقى على رجاء قيامة القطاع التجاري والإقتصاد الوطني ولبناننا الحبيب”.