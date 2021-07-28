لبنان | دعم للشركات الناشئة في لبنان من البنك الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصبح لبنان أحدث دولة في منطقة جنوب وشرق المتوسط تنضم إلى برنامج “ستار فنتشر” الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويزوّد البرنامج الشركات الناشئة بخدمات استشارية تناسب احتياجاتها وتساعدها على إطلاق إمكاناتها. وفي لبنان، يحظى البرنامج بدعم من جمهورية كوريا عبر صندوق تأثير المشاريع الصغيرة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتم اختيار خمس من الشركات الناشئة في لبنان للانضمام إلى مجموعة الشركات المتزايدة المنضوية في برنامج “ستار فنتشر” والتي هي في مراحلها المبكرة وتحمل الكثير من الإمكانات الواعدة في كل من مصر والأردن وتونس ودول غرب البلقان. وتعمل هذه الشركات في مجموعة واسعة من القطاعات ومن بينها تكنولوجيا التعليم، والحوسبة السحابية، والموضة المستدامة.

ويضم برنامج “ستار فنتشر” عدداً من الخبراء الدوليين والمشرفين والمستشارين المحليين الذين يعملون مع عدد مختار من الشركات الناشئة لتحسين أدائها وتسريع دورة حياتها. كما يقدم البرنامج المساعدة الفنية والإرشاد والمشورة حول آليات التمويل بهدف مساعدة الشركات الناشئة على دخول الأسواق العالمية وتحقيق النمو.

ويربط البرنامج بين مسرّعات الأعمال والمستشارين المحليين، والمشرفين لتعزيز قدراتهم على تدريب الشركات الناشئة وتحسين أدائها في الأعمال.

وبهذه المناسبة قالت مديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمغارت: يدعم برنامج “ستار فنتشر” عدداً من أكثر الشركات الناشئة ابتكاراً في منطقة جنوب وشرق المتوسط والتي تتبنى أحدث التقنيات لكي تنمو وتقدم الحلول للتحديات الناشئة. وسيساعد ضم لبنان إلى هذا البرنامج في تقوية وتعزيز الشركات الناشئة في هذا البلد.

من جهتها قالت إينس روتشا مدير تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: نحن فخورون جداً بإطلاق برنامج ستار فنتشر في لبنان اليوم. لقد دعم البرنامج حتى الآن أكثر من 200 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة في دول أخرى، وساعد شركات ناشئة على تطوير إمكاناتها وتحقيق نتائج أقوى وبدء عملية انطلاقها إلى الأسواق العالمية. ويأتي هذا الدعم في وقت حرج حيث تحاول الشركات الناشئة موائمة نماذجها للإعمال مع التحديات التي طرحتها جائحة كوفيد-19.

ومنذ أن بدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعماله في لبنان استثمر البنك 775 مليون يورو في ذلك البلد، دعم من خلالها تطوير القطاع الخاص، وتشجيع الطاقة المستدامة، وتعزيز جودة وفعالية تقديم الخدمات العامة. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ساعد برنامج تقديم المشورة للمشاريع الصغيرة في إحداث التحول في أكثر من 130 شركة صغيرة ومتوسطة في لبنان.