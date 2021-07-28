لبنان | الطقس غدا قليل الغيوم.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العمة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الداخل وعلى الجبال دون تعديل يذكرعلى الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح احيانا.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و 32 درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في بعض المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، تنشط الرياح احيانا خصوصا جنوب البلاد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في الداخل وعلى الجبال دون تعديل يذكرعلى الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح احيانا.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون تعديل في المناطق الساحلية، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل ويستمر تكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح احيانا.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 16 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و45 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:5,46

– ساعة غروب الشمس: 19,42