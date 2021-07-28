لبنان | أبو شرف: رفع الدعم عن السلع الأساسية يوقف التهريب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 12:49 مساءً

طالب نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، “برفع الدعم عن السلع الأساسية كالبنزين والدواء ودعم المواطن مباشرة عبر البطاقة المالية والتمويلية، إضافة إلى رفع المعاشات وربطها بمؤشر غلاء المعيشة”، موضحاً أنّ “هذا وحده يوقف التهريب لأنّ لا قدرة للدولة على ما يبدو لوقف ذلك.”

وشدّد أبو شرف على “ضرورة دعم المرضى مباشرة عبر أطبائهم ومستشفياتهم ومستوصفاتهم الذين يعرفونهم حقّ المعرفة، وخصوصاً مرضى الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والمستعصية”، لافتاً إلى أنّ “هذا قد يسبّب نتائج ما يعانيه هؤلاء المرضى حالياً من انقطاع في ال#أدوية مضاعفات جمّة وارتفاع في أعداد الوفيات.”