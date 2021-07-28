لبنان | احتجاجا على التقصير.. إقفال موقف “الاونروا” في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

أقفل عدد من أبناء مخيم عين الحلوة موقف “الاونروا” في صيدا، احتجاجا على تقصير “الاونروا” في تأمين الخدمات والاحتياجات الضرورية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وعدم إعلان حال الطوارىء الصحية والاغاثية وتقديم مساعدات مالية لكل ابناء المخيمات دون حصرها بفئة معينة او اعمار محددة، واخرها ما يتعلق بتأمين مادة المازوت لضخ المياه من الابار الارتوازية.

وأشار عضو اللجان الشعبية الفلسطينية في عين الحلوة عدنان الرفاعي إلى أن “إقفال الموقف خطوة اعتراض على تجاهل الاونروا وتقصيرها في خدمة اللاجئين في ظل الازمة اللبنانية والفقر المدقع الذي يزنر المخيمات”.

وقال: “نشعر ان ثمة استهدافا سياسيا لقضية اللاجئين، وندعو الاونروا إلى أن لا تكون جزءا او اداة لتنفيذ مؤامرة شطب حق العودة وتهجير ابناء المخيمات”. وأكد ان “التحركات ستتصاعد حتى تلبية كل المطالب العادلة في توفير حياة حرة كريمة مصانة الكرامة والصحة”.