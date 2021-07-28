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لبنان | سرقا قطع غيار سيارات في كفرشيما وضبطتهما قوى الأمن

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عناصر من قوى الأمن

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“في إطار ملاحقة مرتكبي جرائم السرقة وتوقيفهم، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، بتاريخ 26/7/2021، من توقيف شخصين كانا قد أقدما بتاريخ سابق على سرقة قطع غيار من داخل محل لتصليح السيارات في بلدة كفرشيما، وهما: ج.أ. (مواليد عام 2002، سوري) وم.أ. (مواليد عام 1999، سوري).

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما قاما بسرقة 6 مبردات ماء (RADIATEUR) من داخل محل ميكانيك في البلدة المذكورة.

أودع الموقوفان القطعة المعنية، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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