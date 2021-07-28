لبنان | بين انخفاض وارتفاع.. هكذا افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء ما بين “18000 – 18100” ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بعدما شهد انخفاضا بداية الأسبوع ليصل الى حدود 16500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وعلى وقع الأحداث السياسية في لبنان، تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويذكر أن عدم استقرار الوضع السياسي واستمرار الفراغ الحكومي والمراوحة في التكليف من دون تأليف من شأنه ان يفاقم ازمة الوضع النقدي والمالي، وفيما لا تزال مؤشرات الحل بعيدة، وبالتالي فإن الغموض والمجهول يلفَّان مصير اللبنانيين وليرتهم.

وذكر مراقبون أن “الدولار وبعد انخفاضه بفترة وجيزة، سيفتتح على سعر 30 ألف ليرة، مع ترجيحات وصوله الى سقوف خيالية”