لبنان | خدمات الكترونية عن بعد في الضمان الاجتماعي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 9:41 صباحًا

بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، يعمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على إنشاء موقع الكتروني تفاعلي جديد تقدّم من خلاله خدمات رقمية متطوّرة من شأنها تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل وتخليص معاملاتهم بطرق أكثر سهولة وفاعليّة (عبر الكومبيوتر والهواتف الذكية).

في السياق، عقد مدير عام الصندوق محمد كركي سلسلة اجتماعات، آخرها الإثنين بحضور كل من عامر صياغة (مدير المشروع من وزارة التنمية الإدارية) ولور وهبة (مديرة المشروع في الضمان الاجتماعي) وحسن شكر (مدير الاحصاء و تنظيم أساليب العمل في الصندوق) وجو زعرور (خبير المعلوماتية لدى الشركة المنفّذة للمشروع) للتباحث في آخر المستجدات والنتائج التي توصّل اليها فريق العمل بعد ما اجتمع مع الفريق التقني في الصندوق وجرى التداول بأهميّة الموقع لناحية الخدمة التفاعلية التي يقدّمها والتي سوف تسمح للمواطن اللبناني بشكل عام والمضمونين وأصحاب العمل بشكل خاص الاستفادة من خدمات الصندوق عن بعد دون تكبيد أنفسهم مشقّة الحضور الشخصي للاستفسار عن أوضاعهم في الضمان، كذلك بعض الخدمات الالكترونية التي تهدف وبشكل أساسي الى توفير الوقت وتسهيل عمل المستخدمين وبالتالي تنعكس ايجايا على حصول المضمونين وأصحاب العمل على خدماتهم دون الذهاب الى مكاتب ومديريات الصندوق، بحسب “النهار”.

وشدّد المجتمعون على أهمية المحافظة على سرّية المعلومات وحمايتها وعلى القيمة المضافة التي سوف يقدّمها الموقع الالكتروني خصوصاً أن يكون مطابقاً للمعايير الموحّدة التي أقرّتها وزارة التنمية الإدارية، والأهم في ذلك تكامله مع مشروع المكننة الشاملة والتحوّل الرقمي الذي سبق لإدارة الصندوق أن أعدّت مشروعاً متكاملاً عنه. وقد تمّ وضع الجدول الزمني المناسب لإنجاز هذا المشروع وإطلاقه في مهلة أقصاها 3 أشهر وبذلك يدخل الصندوق عصر الحكومة الألكترونية والخدمات عن بعد.