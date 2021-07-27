لبنان | رابطة التعليم المهني والتقني أثنت على قرار زيادة التعويضات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 8 ثواني

شكرت “رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي” في بيان وزيري المال والتربية، كما وأثنت على جهود المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري، في العمل على توقيع القرار القاضي بزيادة التعويضات للاستاذة المشاركين في اعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، وللموظفين المشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم المهني.

كما توجهت الرايطة بالشكر إلى الاستاذة الذين يشاركون في اعمال المراقبة والتصحيح، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعاهدتهم على أن تبقى الحصن المنيع في سبيل تحصيل حقوقهم والدفاع عنهم.