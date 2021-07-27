لبنان | أبو الغيط اتصل بميقاتي: لتأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

تلقى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، تمنى خلاله النجاح لميقاتي في مهمة تأليف حكومة جديدة تجري الإصلاحات الضرورية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبو الغيط تمنى لميقاتي “التوفيق في تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن”.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط عبر لميقاتي عن “دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية، التي أثرت تبعاتها على كافة شرائح الشعب وعلى استقرار البلاد”.