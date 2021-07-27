لبنان | وزير الاتصالات يؤكد: “تسعيرتنا بالليرة اللبنانية وستبقى كذلك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

أشار وزير الاتصالات في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​طلال حواط​، إلى أن “مدير عام هيئة “أوجيرو” ​عماد كريدية​، تكلم اليوم عن واقع “أوجيرو”، في وقت نحن مسؤولون عن ​قطاع الاتصالات​، ولا شيء جدّي ولا نفكّر أو نتحدث اليوم عن أننا سنرفع الأسعار”.

وخلال حديث تلفزيوني، أكد حواط أن “تسعيرتنا بالليرة اللبنانية وستبقى كذلك، فنحن نجد طرق اخرى لنعوض بها الخسارة، حيث لدينا مدخول من “أوجيرو” وآخر ومن قطاع الخليوي”.

وتابع: “قطاعنا حافظ على نفسه ونحافظ على استمراريته، ولا يوجد شيئ في الوقت الحالي او في المستقبل القريب لنحمل المواطن أعباء اضافية”.

وشدد على أن “قطاع الإنترنت متعلق بالكهرباء، وفي هذا الإطار، نحن على تواصل دائم مع وزير الطاقة الذي يساعدنا على تأمين المازوت لهيئة “​اوجيرو​” وشركتي “الفا” و”تاتش”، ولا نرى أي تخوف من الموضوع فنحن نؤمن الكميات اللازمة”.

كوضحاً أن الاعطال تحدث أحياناً، فالمولدات تدور أكثر من طاقتها بكثير، بالتالي نضطر أحياناً لإغلاقها في بعض المناطق لتهويتها، ولا ارى ان هناك تخوف من اي ناحية”.