لبنان | لندن وواشنطن تدعوان للإسراع بتشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 27 - يوليو - 2021 10:12 مساءً

دعت واشنطن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي إلى تشكيل الحكومة “سريعا” لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي تغرق فيها البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر: “تجدد الولايات المتحدة دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضا بإجراء إصلاحات أساسية”.

وسبق هذا البيان الأميركي دعوة من بريطانيا إلى القادة اللبنانيين بـ”التحرك الآن لتنفيذ إصلاحات”، مع تأكيد على أن المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة لبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف يوم أمس الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة لبنانية تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.