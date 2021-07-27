لبنان | عراجي: قطاعنا الصحي في وضع لا يُحسَد عليه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أشار رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب ​عاصم عراجي​، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “تفشي الموجة الرابعة من فيروس كورونا في لبنان امر يستدعي القلق، وعدد الاصابات ارتفع بشكل كبير”، لافتا إلى أن “عدد الحالات المصابة بالفيروس في مراكز العناية الفائقة ارتفع من 52 إصابة إلى 95، والنسبة الايجابية ارتفعت من 1 بالمئة إلى 5”.

واكد أن “المسؤولية مشتركة على المواطن وعلى الدولة”، داعياً المواطنين إلى “الالتزام بالاجراءات والكمامة والتباعد الاجتماعي”، والدولة إلى “تطبيق الاجراءات الوقائية وتسريع وتيرة التلقيح”.

ولفت إلى أن “قطاعنا الصحي في وضع لا يحسد عليه في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وكلفة الاستشفاء العالية”.