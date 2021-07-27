لبنان | هل تنقطع الكهرباء غداً عن مستشفى طرابلس الحكومي بسبب نفاد المازوت؟!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 8 دقائق

نفت ادارة مستشفى طرابلس الحكومي في بيان لها ” نفيا قاطعا كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن نفاد كمية المازوت في المستشفى وبأن ذلك سيؤدي الى انقطاع تام للكهرباء في المستشفى، وانه اعتبارا من يوم غد الاربعاء ستنقطع الكهرباء عن المستشفى بسبب نفاد مخزون المازوت لديها”.

وأهابت بالجميع “توخي الدقة والحذر في نقل اي خبر او معلومة او اشاعة قبل التأكد من مصدرها”.

وشكرت ادارة المستشفى “القيمين في منشأة النفط في طرابلس على تلبيتها اسبوعيا احتياجات المستشفى من المازوت دون اي نقص”.