لبنان | كيف علق نقيب الأطباء حول إمكانية استيراد الدواء الإيراني؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

علّق نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف على “موضوع استيراد الأدوية من إيران”، وقال في بيان:

“إن لبنان يستورد أدوية من بلدان عدة غربية وشرقية، ولا ضرر ومانع في ذلك، شرط أن تستوفي مصانع الأدوية في هذه البلدان الشروط العلمية والمخبرية المعترف بها عالميا، سواء اكانت من الهند ام من باكستان أم من إيران أم من الدول المحيطة بنا، ولكن على المسؤولين المعنيين فحص الأدوية المستوردة، من حيث النوعية والجودة والفعالية عبر اللجنة الفنية في وزارة الصحة وعبر المختبر المركزي الذي ألغي دوره منذ عشرات السنين، لأسباب لا نزال نجهلها ورغم مطالباتنا المتكررة مرارا بوجوب إعادة تفعيله حفاظا على صحة المواطن”.