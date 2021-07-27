لبنان | المجذوب وقع ووزير المال رفع تعويضات الإمتحانات المهنية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 15 دقيقة

وقع وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، ووزير المالية، قرارا مشتركا قضى بزيادة التعويضات للأساتذة المشاركين في أعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، وللموظفين المشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم المهني. وذلك بالإضافة الى الحوافز المقدمة من منظمة يونيسف لأعمال المراقبة والتصحيح في التعليم العام والتعليم المهني والتقني التي تم إقرارها سابقا.

وقع وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور طارق المجذوب، ووزير المالية، الدكتور غازي وزني، قرارا مشتركا قضى بزيادة التعويضات للأساتذة المشاركين في أعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني، وللموظفين المشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم المهني. وذلك بالإضافة الى الحوافز المقدمة من منظمة يونيسف لأعمال المراقبة والتصحيح في التعليم العام والتعليم المهني والتقني التي تم إقرارها سابقا.