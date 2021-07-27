لبنان | “نقابة الدواجن” تطلق نداء استغاثة قبل وقوع الكارثة!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أطلق رئيس نقابة الدواجن وليم بطرس نداء استغاثة طالب فيه “المسؤولين المعنيين في الدولة بإنقاذ قطاع الدواجن عبر الإسراع بتأمين مادة المازوت للمزارع ولمراكز الانتاج التابعة للقطاع قبل فوات الأوان”.

وأضاف في بيان “لم نعد نستطيع الحصول على المازوت لا من محطات المحروقات والشركات ولا من السوق السوداء”.

ورفع بطرس الصوت، محذراً من ان “هذا الواقع دفع مراكز تصنيع الدجاج والمسالخ الى توقيف عدد من خطوط إنتاجها، كما دفع المزارعين الى رفع الصوت نتيجة خوفهم من عدم تمكنهم من الحصول على مادة المازوت الذي من شأنه نفوق الدجاج في المزارع”.

وقال: “نحن على مشارف كارثة حقيقية ستؤدي الى توقف مراكز الانتاج ونفوق عشرات ملايين الدواجن في المزارع في حال عدم قيام المسؤولين في الدولة بمسؤولياتهم وتوفير هذه المادة الحيوية على المستوى الوطني وبالنسبة إلى القطاع”.

وأكد بطرس أن “هذا الأمر ليس فقط بمثابة كارثة مدوية على قطاع الدواجن، إنما أيضاً كارثة وطنية لأنه سيؤدي الى شطب هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي على المستوى الوطني من المعادلة، لجهة إنهاء دوره الأساسي خصوصاً في الأزمة التي يمر فيها لبنان، في توفير الأمن الغذائي للبنانيين كونه مصدر البروتينات الوحيد المنتج محلياً فضلاً عن أنه يؤمن فرص عمل لأكثر من ٢٠،٠٠٠ عائلة”.