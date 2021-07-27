لبنان | كركي: الضمان يدخل عصر الحكومة الالكترونية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - يوليو - 2021 2:52 مساءً

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه “بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، يعمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على إنشاء موقع الكتروني تفاعلي جديد تقدم من خلاله خدمات رقمية متطورة من شأنها تسهيل أمور المضمونين وأصحاب العمل وتخليص معاملاتهم بطرق أكثر سهولة وفاعليّة ( MOBILE – LAPTOP – ORDINATEUR).

وفي هذا السياق، عقد المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي سلسلة اجتماعات، آخرها كان صباح يوم الإثنين الواقع في 26/7/2021 في حضور كل من السيد عامر صياغة (مدير المشروع من وزارة التنمية الإدارية) والسيدة لور وهبة (مديرة المشروع من الضمان الاجتماعي) والسيد حسن شكر (مدير الاحصاء و تنظيم أساليب العمل في الصندوق) والسيد جو زعرور (خبير المعلوماتية من الشركة المنفذة للمشروع) للتباحث في آخر المستجدات والنتائج التي توصل اليها فريق العمل بعدما اجتمع مع الفريق التقني في الصندوق. وتم التداول بأهمية الموقع لناحية الخدمة التفاعلية التي يقدمها والتي سوف تسمح للمواطن اللبناني بشكل عام والمضمونين وأصحاب العمل بشكل خاص الاستفادة من خدمات الصندوق عن بعد دون تكبيد أنفسهم مشقة الحضور الشخصي للاستفسار عن أوضاعهم في الضمان كذلك بعض الخدمات الالكترونية التي تهدف وبشكل أساسي الى توفير الوقت وتسهيل عمل المستخدمين وبالتالي تنعكس ايجايا على حصول المضمونين وأصحاب العمل على خدماتهم من دون القدوم الى مكاتب ومديريات الصندوق.

وقد شدد المجتمعون على أهمية المحافظة على سرية المعلومات وحمايتها وعلى القيمة المضافة التي سوف يقدمها الموقع الالكتروني خصوصا أنه مراد أن يكون مطابقا للمعايير الموحدة التي أقرتها وزارة التنمية الإدارية، والأهم في ذلك تكامله مع مشروع المكننة الشاملة والتحول الرقمي الذي سبق لإدارة الصندوق أن أعدت مشروعا متكاملا عنه. وقد تم وضع الجدول الزمني المناسب لإنجاز هذا المشروع وإطلاقه في مهلة أقصاها 3 أشهر وبذلك يدخل الصندوق عصر الحكومة الألكترونية والخدمات عن بعد”.