لبنان | اصحاب المولدات في جرد عاليه والجوار: الاطفاء الكامل ابتداء من الغد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

توجه “تجمع اصحاب المولدات الخاصة في منطقة جرد عاليه والجوار”، في بيان الى اهالي المنطقة، لفت فيه الى أنه “بعد كل ما آلت اليه الامور من شح مستمر لمادة المازوت ورفض الشركات الخاصة والموزعين تسليم المادة لاصحاب المولدات بحجة نفاد الكمية، وبعد الاجتماع الذي عقد في مبنى اتحاد بلديات الجرد الاعلى مع رؤساء الضيع في منطقة الجرد ومخاتيرها والذي ناشدنا في خلاله الاتحاد مساعدتنا مع المعنيين على تأمين مادة المازوت للمولدات، وبعد نفاد الكميات الاحتياطية لدينا، نحيطكم علما اننا سنضطر آسفين الى الاطفاء الكامل ابتداء من نهار غد حتى تأمين الكميات المطلوبة والتي وضعنا فيها جدولا مفصلا لدى رئيس الاتحاد والاعضاء الكرام”.

وأوضح “اننا بصدد القيام بتسليم مفاتيح مولداتنا الى رئيس الاتحاد مساء اليوم، على ان تقوم كل بلدية بتشغيل المولدات في نطاق عملها الى حين الوصول لحلول جذرية، ونحن على دراية كافية بأن لا من مجيب ولا حسيب ولا رقيب ولا من يهتم، لا من قبل الوزارات المعنية ولا من الدولة”.

وختم: “نسأل الله عز وجل ان يترأف بنا جميعا وأن تمر هذه العاصفة الهوجاء التي تعصف بالبلاد ونصل الى بر الامان قريبا”.