لبنان | “الجمهورية القوية”: لن نشارك في الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة “الجمهورية القوية” بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ان “موقف القوات واضح، وقد أبلغنا ميقاتي عدم مشاركتنا في الحكومة وهذا ليس موقفا متعلقا بشخص الرئيس المكلف”.

واكد “ان القوات مندفعة لتحقيق مطالب الناس، وأي مطلب يتعارض مع مطالب الناس لن نوافق عليه”.

وقال: “المعركة اليوم ليست لا مسيحية ولا إسلامية، بل بين السلطة التي أوصلت البلاد إلى هنا، وبين فريق يريد التغيير. نحن والتيار لدينا مواقف مختلفة فمعركة التيار سلطوية ومعركتنا تغييرية”.

واكد “اننا لن نتحالف إلا مع الدول التي تخدم سياسة لبنان ولا نتأثر بأحد، والدليل هو عندما أجمع كافة الافرقاء على السفير مصطفى أديب عارضنا هذا التكليف ولم نسمه”.