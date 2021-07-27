لبنان | صيدليات لبنان بلا دواء.. حسن: “المشكلة مش عندي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يوليو - 2021 2:04 مساءً

نفّد الصيادلة صباح اليوم الثلاثاء إعتصاماً امام وزارة الصحة لإطلاق صرخة حول فقدان الأدوية من الصيدليات.

وأكد الصيادلة خلال الاعتصام عدم استلام قطعة دواء واحدة منذ قرار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الأخير واصدار لائحة بالأدوية والمدعومة وغير المدعومة، والنتيجة الصيدليات خاوية والمواطنون من دون دواء.

وبعد الإعتصام إستقبل وزير الصحة حمد حسن الصيادلة، وقال لهم ان المشكلة اليوم مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مضيفاً “هناك تدني في الاعتمادات المخصصة للدواء من قبل مصرف لبنان”. وطالب حسن الصيادلة بفتح ابواب الصيدليات خدمة للمواطن، واعداً بحل الازمة.