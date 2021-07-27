لبنان | مرتضى لطلاب كلية الزراعة: نعول على مشاريعكم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ 36 دقيقة

شارك وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى في الجلسة المخصصة لعرض مشاريع طلاب قسم الاقتصاد الزراعي في الجامعة اللبنانية – كلية الزراعة، وذلك ضمن مادة السياسات والاستراتيجيات الزراعية، في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحوج، وأستاذة من الكلية، في مبنى وزارة الزراعة.

عرض مرتضى واقع القطاع الزراعي في لبنان بشقيه النباتي والحيواني وتحديات القطاع والعاملين فيه. وتطرق إلى الخطوات الحالية والمستقبلية التي تنفذها وزارة الزراعة ضمن استراتيجيتها للاعوام 2020-2025 .

وتوجه مرتضى للطلاب: “أنتم أمل الوطن وعماد المستقبل، وبكم سيبنى لبنان رغم الإنسداد الحاصل في أفق الطموحات”.