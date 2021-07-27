لبنان | مذكرة من يمين لتمديد مهل دفع الرسوم في “العمل”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

اصدرت وزيرة العمل لميا يمين اليوم مذكرة قضت بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم في وزارة العمل، اعتبارا من 01/7/2021 ولغاية 31/12/2021.

وجاء في المذكرة الاتي: “استنادا الى مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على القانون رقم 237 تاريخ 16/7/2021 (تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون) الذي مدد العمل بأحكام القانون رقم199 تاريخ 29/12/2021المتعلق بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم اعتبارا من 01/7/2021 ولغاية 31/12/2021.

أولا: تمدد، اعتبارا من تاريخ 01/7/2021 ولغاية 31/12/2021 ضمنا، مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة التي تعتبر منتهية الصلاحية، وتلك التي انتهت صلاحية إقامتها.

ثانيا: يعطى أصحاب العلاقة الذين انتهت صلاحية إجازة عملهم خلال العام الجاري إجازة عمل صالحة لغاية التاريخ المقابل لصلاحية إجازة العمل من العام التالي، شرط أن لا تقل صلاحية الإجازة المعطاة عن ستة اشهر من تاريخ منحها، وتطبق الأصول المعتمدة سابقا في حال تعذر إعطاء الأشهر الستة.

ثالثا: تعتبر براءة الذمة التي نفذت اعتبارا من تاريخ 01/01/2021 صالحة لغاية 31/12/2021 وتمدد عند اللزوم ضمن هذه المهلة، وتعتبر لهذه الغاية صالحة لتقديم طلب إجازة عمل في أي يوم خلال مهلة التمديد”.