لبنان | هل تطبق كل المصارف التعميم رقم 158؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ ساعتين

كشفت مصادر مصرفية عن أنه بعد البيان التوضيحي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس حول التعميم 158، ستبدأ كل المصارف من دون استثناء بتطبيقه، بعدما كان بعضها قد باشر به.

وكان وجّه سلامة كتاباً الى رئيس جمعية مصرف لبنان الدكتور سليم صفير، تضمن إيضاحات إضافية حول تطبيق أحكام القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (التعميم الاساسي رقم 158)، عطفا على كتاب رقم 1055/1 تاريخ 28/6/2021.

وأرفق الكتاب بنموذج رفع السرية المصرفية الذي يقتضي ان يوقعه صاحب الحساب الخاص المتفرع من دون ان يقوم المصرف المعني بفرض أي التزامات أو شروط أو تعهدات أو اجراءات غير منصوص عليها في القرار المذكور بغية إفادة عملائه من أحكامه.