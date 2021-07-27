لبنان | أبو سليمان: كل ما أورده بركات وأساس ميديا لا يمت الى الحقيقة بصلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن الوزير السابق كميل ابو سليمان البيان الآتي:

“خلال إطلالته عبر شاشة mtv يوم الاثنين 26/7/2021، قال مدير تحرير موقع “اساس ميديا” الصحافي محمد بركات: “كميل أبو سليمان عم بيجيب مصاري عبر life من لندن، حتى يختاروا السنة والشيعة الذين ترضى بهم معراب وبيعملوا انتخابات. رح قول شغلة مليار دولار قال جنبلاط، ربما ملياران او ثلاثة هيدي الأموال الغربية لهزيمة الطبقة السياسية، معطوفة على ما هو اخطر، على تشويه صور سياسيين معينين لزوم صناعة صورة يحملوها الناس بالشارع، مثل هلق صور الوزراء والنواب، يعني زعيتر والمشنوق وخليل”. كذلك، كتب الصحافي في موقع “أساس ميديا” قاسم قصير يوم الثلثاء 27/7/2021 مقال بعنوان ” “نحو الوطن”: هل غيرت القوات اسمها؟” يروج نفس المعلومات غير الصحيحة.

ردا على ذلك أود ان اقول الاتي:

1 – كل ما جاء على لسان بركات وفي مقال قصير عبر “أساس ميديا” لا يمت الى الحقيقة والواقع بصلة.

2 – أفتخر انني من مؤسسي مؤسسة life التي ساعدت وتساعد مئات الشابات والشباب اللبنانيين في لبنان والاغتراب، مع الاشارة الى انني لم اعد عضوا في مجلس إدارتها منذ اكثر من خمسة أعوام.

3 – إنني واثق أن life لا تمول أي عملية انتخابية في لبنان او الخارج، فنظامها والقوانين التي ترعاها تمنع ذلك بتاتا.

4 – كما إنني لا امول اي عمليات انتخابية في لبنان او الخارج أكان عبر “نحو الوطن” أم أي مجموعات أو مؤسسات أخرى بل تقتصر مساهماتي المالية على مساعدات إجتماعية وتربوية كترميم كلية ادارة الاعمال – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية وعدد من المنازل التي تضررت جراء انفجار 4 آب.

5 – حديث بركات عن مبالغ بمليارات الدولارات يعكس عدم إلمامه بالامور المالية، ولو توافرت هذه المبالغ لوضعناها في اغاثة الشعب اللبناني للتخفيف عن كاهله تداعيات الازمات التي اوصلته اليها الطبقة الحاكمة.

6 – أنا بالطبع مع رفع كل الحصانات بشكل شامل وفوري في جريمة انفجار المرفأ وحتى مع رفعها عموما، ومن يرفضون رفع هذه الحصانات لا يحتاجون الى من يشوه سمعتهم لأنهم خير قيمين على ذلك”.