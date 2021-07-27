لبنان | أصحاب صهاريج المياه قطعوا مستديرة حاروف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ 3 ساعات

قطع أصحاب صهاريج المياه والجرارات الزراعية التي تبيع المياه في بلدة حاروف والجوار طريق حاروف – تول – النبطية عند مستديرة حاروف، احتجاجا على نفاد مادة المازوت لديهم وتعذر حصولهم عليها، إلا من خلال تجار السوق السوداء بحيث وصل سعر الصفيحة الواحدة الى 300 ألف ليرة.

وندد المحتجون “بتواطؤ أصحاب المحطات مع تجار السوق السوداء، اذ يمتنعون عن تزويدهم المازوت بالسعر الرسمي، بحجة أن لا مازوت لديهم غير انه يتوافر بسعر السوق السوداء”، مشيرين إلى أن “نفاد مادة المازوت من صهاريجهم يعني توقف ايصال المياه الى المنازل وارتفاع ثمنها، ما يضع المواطنين أمام ازمة مزدوجة”، مطالبين بإيجاد حل سريع للازمة.