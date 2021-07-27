لبنان | “الليطاني”: لتحميل الجهات الرسمية مسؤولية العبث بصحة وسلامة المواطنين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:27 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انها وجهت كتبا الى كل من رئيس هيئة التفتيش المركزي والنيابة العامة التمييزية طلبت بموجبها “تحميل الجهات الرسمية المروجة لصلاحية صيد واستهلاك أسماك بحيرة القرعون مسؤولية العبث بصحة وسلامة المواطنين والسلامة الغذائية الوطنية، وتحميلهم مسؤولية تهديد الصحة العامة وأي حالات وبائية او فيروسية تنتشر بين المستهلكين نتيجة استهلاك هذه الأسماك، وبالتالي رفع مسؤولية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن هذه الجريمة”.

وأشارت المصلحة الى انها “أودعت نتائج تحليل عينات من الأسماك في بحيرة القرعون التي تم تحليلها بالتعاون مع الجامعة اللبنانية في مختبر متخصص في فرنسا وهو مختبر “Laboratoire de Ploufrgan ” التابع لـ”الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء والبيئة” (ANSES) في مدينة Plouzane – فرنسا، والتي أكدت ان سبب نفوق الأسماك هو إصابتها بفيروس CEV الانتقالي”.