لبنان | بلاغ تفجير قذائف وأجسام متفجّرة في حقل عيون السيمان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه اعتباراً من الساعة 8,00 ولغاية الانتهاء من تاريخ 28-7-2021، سيقوم خبراء مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجرة وقذائف في حقل عيون السيمان، حيث من المتوقع أن يُسمع في المكان ومحيطه أصوات انفجارات متعدّدة.

لذلك يرجى من المواطنين أخذ العلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور حفاظاً على سلامتهم.