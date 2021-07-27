لبنان | الدفاع المدني: 48 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد 40):

أعشاب (عدد30):

(م.جبل لبنان) (عدد7): المجذوب/بصاليم – نهر ابراهيم – بليبل – مزرعة الضهر – حراجل – بيت مري. وأشجار في جون.

(م. لبنان الشمالي) (عدد2): القبة – ابو سمرا.

(م.عكار) (عدد6): العيون – فنيدق – قبعيت – حلبا – المجدل. وأشجار في بينو.

(م. لبنان الجنوبي) (عدد3): الصرفند – الشرحبيل – الفوار/صيدا.

(م. النبطية) (عدد4): فرون – الغندورية – الخردلي. وأشجار: الطيري.

(م.البقاع)(عدد8): حوش الأمراء – البربارة/زحلة – عين الحجل – بحوشا – مجدل عنجر – الفرزل – لالا – الكرك.

o منازل (عدد2): الحدت – ضبية.

o سيارات (عدد1): داريا/الشوف.

o كهرباء (عدد4): غرفة كهرباء في طريق الجديدة – مولّد في عين الرمانة وطرابلس – محول في المنصورية.

o مؤسسات (عدد1): داخل مشغل لتنجيد المفروشات ومنشرة في الحلانية.

o مختلف (عدد2): خزان للمازوت على سطح مبنى في كورنيش المزرعة – قارورة غاز في الحدت.

– نقل وإسعاف (عدد 7):

o حوادث (عدد6): باب الرمل – مجدل عنجر – بلاط – برج حمود – النبطية – الكفور .

o حوادث سير (عدد1): كورنيش المزرعة ونقل 5 جرحى الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد1): إنقاذ مواطن إثر سقوطه في وادي نهر يحشوش ونقله الى المستشفى.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.