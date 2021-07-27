لبنان | بعد الانخفاض الشديد.. دولار السوق السوداء يحلق مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - يوليو - 2021 9:44 صباحًا

سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم ما بين 18900 و19000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما انخفض صباح أمس الإثنين ليصل الى حدود 16500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وعلى وقع الأحداث السياسية في لبنان، تذبذب سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

جدير بالذكر انه تم أمس تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، مساء أمس الإثنين، إنه يتمنى الحصول على ثقة الشعب، مؤكدا أنه “لا يملك عصا سحرية”.

وأضاف ميقاتي:” تكليفي بتشكيل الحكومة مهمة صعبة ولكنها ستنجح إذا تضافرت جهودنا”.

وتابع: “أتمنى الحصول على ثقة الشعب ولا أملك عصا سحرية”.