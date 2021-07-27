لبنان | عصابة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أوقفت دورية من المديرية العامة لأمن الدولة، في محلة الأشرفية – جادة بيار الجميل، السوريين م.ل، أ.ع وخ.م واللبناني ز.م، لتأليفهم عصابة محترفة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا.

وضبطت سيارة كان يستقلها السوريون ولا يحملون أي مستند يثبت ملكيتهم لها، وبتفتيشها عثر على هويات وجوازات سفر ومستندات عائدة لأشخاص سوريين آخرين، بالاضافة إلى كمية من حشيشة الكيف، وعلبة تحتوي على 45 طلقة مسدس عيار 9 ملم، وهواتف خلوية ومبلغ من المال.

بناء على إشارة القضاء المختص، تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المديرية العامة للأمن العام”.