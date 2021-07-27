لبنان | جعجع التقى رئيس الوطنيين الأحرار والأحدب ووفد المدارس الكاثوليكية: سيادة البلاد مهمتنا الأولى

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، رئيس حزب “الوطنيين الأحرار” كميل دوري شمعون على رأس وفد من الحزب، في حضور: عضو تكتل “الجمهوريّة القويّة” النائب زياد الحواط ورئيس جهاز “الإعلام والتواصل” في الحزب شارل جبور.

ولفت شمعون إلى أن “اللقاء جاء في إطار “رد الزيارة” التي قام بها حزب “القوّات اللبنانيّة” لنا بعد نتائج الانتخابات الحزبيّة في “الأحرار”، وفي نفس الوقت يأتي مرفقاً بمبادرة جديدة تهدف إلى لم شمل الأسرة اللبنانيّة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا والتي تتطلّب للتصدي لها الحد الأدنى من الوحدة الضروريّة في ظل الأوضاع والظروف التي يعيشها الشعب اللبناني”.

وأشار شمعون إلى أن “الشعب في هذه الأيام يعاني من فقدان الأدوية والمحروقات وانقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي النزيف الكبير الذي تشهده البلاد يدفع الناس أكثر فأكثر نحو الهجرة”، وقال: “نحن رفاق نضال وأتمنى على كل الأحزاب التي تحب هذا الوطن وضحت فعلياً لهذا الوطن البقاء في هذا النضال سويّة من أجل تحرير لبنان، الامر الذي من شأنه أن يُشعر المواطن في بلده أنه حرّ وسيّد ومستقل”.

وتابع شمعون: “هذه الدعوة موجّهة إلى كل السياديين في هذا الوطن، من مجموعات وشخصيات وأحزاب، باعتبار ان تأمين سيادة البلاد هي مهمتنا الأولى ولهذا السبب نحن هنا اليوم، ونأمل أيضاً أن تصل هذه المبادرة إلى نتائج جيّدة مع باقي شركائنا في هذا الوطن”.

ورداً على سؤال عن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة، قال شمعون: “هذه ليست المرّة الأولى التي يتم تكليف الرئيس ميقاتي لتأليف الحكومة إلا أن هذه المرّة الظروف صعبة جداً. نأمل أن يتمكن من الوصول إلى نتيجة إيجابية ويؤلف حكومة تبعاً للمستوى المطلوب من الأسرة الدوليّة الواضحة بمطالبها لناحية كيفيّة الخروج من الأزمة والخطوات الواجب القيام بها. تعتريني بعض الشكوك على هذا الصعيد لأن المبادرة ليست واضحة تماماً إلا أننا سنعطي الأمور مداها الطبيعي وسنبني في وقت لاحق على الشيء مقتضاه”.

اما بالنسبة لإمكان التحالف ما بين حزبي “القوّات اللبنانيّة” و”الأحرار” في الانتخابات المقبلة، قال شمعون: “نتمنى أن يتحّد في هذه المرحلة وفي الانتخابات المقبلة كل من يشبهون بعضهم البعض ويريدون الخير لهذا الوطن، وألا نعود إلى تقاسم الحصص على ما حصل في الماضي، باعتبار أننا يجب ان نتساعد لان يد واحدة لا يمكنها أن تصفّق”.

من جهّة أخرى، تباحث جعجع والنائب السابق مصباح الأحدب في آخر التطورات السياسيّة والأوضاع الإقتصاديّة، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور مستشاره لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري ومنسق الحزب في طرابلس جاد دميان.

كما التقى جعجع أمين عام المدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف الأسمر يرافقه المنسّق العامّ لمدارس بطريركيّة الروم الكاثوليك في لبنان ليون كلزي وعضو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية الأخت باسمة الخوري، في حضور: الأمين العام للحزب د. غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة ورئيس مصلحة الاساتذة في الحزب ربيع الفرنجي. وتباحث المجتمعون في أوضاع المدارس والمشاكل التي تعاني منها ومستقبلها في ظل الأزمة الراهنة.