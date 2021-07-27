لبنان | عتمة شبه شاملة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

قطع عدد من الشبان من منطقة باب التبانة وجوارها مستديرة ابو علي احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وامتناع اصحاب المولدات عن تزويدهم التيار بسبب فقدان مادة المازوت.

وقام اخرون بقطع الطريق العام امام جامع الناصري في منطقة التبانة وحارة البرانية وطريق المشروع في القبة وسكة الشمال للغاية نفسها.

وتسيطر على طرابلس العتمة شبه الشاملة مما خلق حالة من الغضب والتوتر تزامنا مع اطلاق الاعيرة النارية في الهواء من بعض المواطنين.

ويعاني لبنان من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان سابقاً إن محطتيها في دير عمار والزهراني – اللتين توفران معاً حوالي 40% من الكهرباء في البلاد – أُغلقتا يوم الجمعة.