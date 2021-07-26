لبنان | بيان لسلامة حول حجم التداول ومعدل سعر الصرف عبر Sayrafa

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه تم إقفال منصة صيرفة عند الساعة الخامسة عصراً من هذا اليوم، وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” مليونان دولار أميركي بمعدل 14400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

تعتمد الساعة الخامسة عصراً من كل يوم عمل موعداً لإقفال المنصة وإصدار بيان حول حجم التداول ومعدل سعر الصرف.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.