لبنان | وقف الإضراب المفتوح للمحامين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تجمع عشرات المحامين ظهر اليوم أمام قصر العدل في بيروت، حيث وقعوا على عريضة تطالب بوقف إلاضراب المفتوح والعودة إلى مزاولة المهنة، ومتابعة ملفات موكليهم أمام المحاكم والدوائر القضائية.

وصرح المحامي نبيل يونس باسم زملائه الموقعين على العريضة، قائلا: “في اليوم الـ 59 من إضراب مستمر ومفتوح، اجتمعنا بنقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، وإننا نعلن أنا وزملائي المحامين عدم التزامنا بإلاضراب المفتوح، ومزاولتنا لوكالاتنا بكل الإجراءات القضائية والمدافعات والمرافعات”.