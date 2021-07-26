لبنان | بيانٌ لـ”مستوردي المواد الغذائية” حول طلب وزير الاقتصاد بتخفيض الأسعار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ 7 ثواني

تعقيباً على بيان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة الذي طلب فيه من المستوردين وأصحاب المؤسسات التجارية خفض الأسعار قبل صباح الغد كحد أقصى، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً اليوم الإثنين أكدت فيه أنها “تلقت بإيجابية مطلقة كلام الوزير نعمة خصوصاً أن النقابة باشرت منذ الصباح الباكر، بجولة اتصالات مع المستوردين للتشاور معهم والتفاهم كما يحصل كل مرة، على الخطوات التالية لإعادة النظر بأسعار المواد الغذائية في ضوء ما هو حاصل فعلياً على مستوى تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وأضاف البيان: “أكدت النقابة إنها حريصة جداً على التعامل بمسؤولية وبشفافية مطلقة مع هذا الموضوع الحساس الذي يمسّ معيشة كل مواطن لبناني، معلنة أنها ستبقى على تشاور مع كافة الأعضاء ومراقبة سعر صرف الدولار لمعرفة الانخفاض الحقيقي الذي سيسجله في السوق الموازية لإتخاذ على أساسه الخطوات المناسبة”.