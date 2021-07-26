لبنان | علوش لـ”صوت بيروت انترناشونال”: ميقاتي سيكلف من دون أن يؤلف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ 50 دقيقة

اذا كان حزب الله اعطى الضوء الاخضر لتكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سيشكلها، “صوت بيروت انترناشونال “سأل النائب السابق الدكتور مصطفى علوش عن رأيه فى الموضوع فقال: لا أظن أنه بعد التكليف سيحصل تأليف إذا لم يكن هناك ضغط خارجي هائل. هناك انتظار من فريق 8 آذار لحصول إيران على مكاسب نتيجة عودتها المرتقبة للإتفاق مع الولايات المتحدة. و هو يرغب في التوجه شرقاً بين الصين روسيا إيران و كوريا الشمالية يُضاف إليها نظام بشار الأسد، عندها يؤمن حاضنة بديلة لتغيير الوجهة. لهذا السبب لن يكون هناك تأليف، لأن التأليف يعني إعادة المظلة الدولية، و السير باتجاه الإصلاحات، و اكتشاف مسألة اليورانيوم في المرفأ. و أضاف أنه بالنسبة الى تدمير البلد، مثلاً في سوريا فإن الأسد راضٍ، فهو من أجل أن يحكم لا مشكلة لديه في تدمير البلد. الرئيس ميشال عون يفضل أن يحكم من دون أن يتدمر البلد، لكن بين دمار البلد و استمراريته في الحكم فهو يفضل استمراريته في الحكم. و فكرته الأساسية أنا في الحكم أم لا. و هذا ما فعله في الأعوام 1988 و 1989 و 1990. و مشروع عون هو الإستفادة من سياسة “حزب الله”، و رمي المساوىء الى أن وصلت اليه المساوىء من خلال العقوبات على صهره. في حين أن لحزب الله مسار آخر هو السيطرة على لبنان من خلال ولاية الفقيه و أهدافها، و هذا ما بدأ منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. و مشروع عون هو تثبيث حكمه و ليس لمشروع الآخر. و هو في ذلك يشبه رؤساء ڤنزويلا و كوبا و كوريا الشمالية و الأسد في سوريا و خامنئي في إيران.

وتوقع علوش حصول ضغط دولي كبير من أجل التشكيل، لكن حدود هذا الضغط غير واضحة، نظراً لأن القضية الدولية هي قضية توازن المصالح، بعد الإتفاق الإيراني-الصيني، و الرغبات الإستثمارية الأوروبية.