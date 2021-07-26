لبنان | مناشدة لوزير الاقتصاد بالموافقة على “التسعير بالدولار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ 47 دقيقة

ناشد رئيس جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح سامي عيراني وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة ان “يعمد الى الموافقة على التسعير بالدولار بسبب تقلباته الحادة” .

وقال عيراني في تصريح: بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار وتقلباته الحادة والسريعة كما حصل اليوم حيث انخفض من ٢٢٠٠٠ ليرة الى ١٦٠٠٠ ليرة، تجعل المستهلك والتاجر معاً في حال من الارباك والهلع وكأنها “لعبة قمار” يرتفع الدولار حيناً فيخسر التاجر من رأسماله لعجزه عن اللحاق به، ثم ينخفض حيناً آخر فيدفع المستهلك الثمن مما يجعل القطاع التجاري يترنّح ويتهاوى ويجعل القطاع الاستهلاكي يشكك في مصداقيته ويدفع الفارق .

أضاف: لقد كنا نقول ونلحّ على وزير الاقتصاد والمسؤولين ، نظراً للظروف القاهرة والاستثنائية ، بتجاوز المادة في القانون التي تدعو الى التسعير بالعملة الوطنية موقتاً الى حين استقرار سعر الصرف، ويسمح لاصحاب المحال والمؤسسات التجارية بالتسعير بعملة المصدر واصدار الفاتورة على الصندوق بالليرة اللبنانية، وذلك حفاظاً على المستهلك ورأسمال التاجر معاً …

وناشد مجدداً “وزير الاقتصاد السماح في هذه المرحلة الاستثنائية والصعبة، بأن يجري التسعير بعملة المصدر على ان تُدفع الفاتورة بالليرة اللبنانية ضناً بمصلحة المستهلكين ومن ثم مصلحة التجار، وإلا يُعتبر الاصرار على رفض المقترح تهرباً من المسؤولية وتخاذلاً من قبل السلطة ضد المصلحة العامة، ما يدفعنا الى اتخاذ المبادرة من اجل حماية المستهلك اولاً، ومن ثم الحفاظ على رأسمال القطاع التجاري ولو في حدّه الأدنى” .