لبنان | “سيدة الجبل”: بيان رؤساء الحكومات السابقين يقع خارج الإمكانات الواقعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً “أن تشكيل أي حكومة في لبنان وفقاً لموازين القوى الحالية يخضع لشروط حزب الله وإيران، بينما بيان رؤساء الحكومات السابقين هو تحدٍّ وطني لأية حكومة، إنما يقع خارج الإمكانات الواقعية”.

أضاف في بيان: “بعد طلب القاضي بيطار رفع الحصانات عن بعض النواب في إطار ملف التحقيق في انفجار المرفأ الذي يترأسه، يحاول مجلس النواب التحايل على القانون بتوقيع عريضة نيابية لنقل الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والذي لم يتشكّل أصلاً منذ إقراره في تسعينات القرن الماضي.

يعلن لقاء سيدة الجبل رفضه القاطع لهذه الخطوة، وهو الذي نادى منذ اللحظة الأولى بلجنة تحقيق دولية من أجل كشف ملابسات الجريمة الارهابية ومحاسبة المسؤولين عنها مهما علا شأنهم، وهو يجدد اليوم مطالبته كي لا تضيع تضحيات اللبنانيين سدى في متاهات التسويات اللبنانية المقيتة. كما يطالب باسقاط مبدأ الحصانات والغاء المحاكم المتخصصة وتوحيد النظام القضائي وضمان استقلاليته ونزاهته”.

وختم: “لا يمكن لقاء سيدة الجبل إلا أن يأسف لفقدان المناضلين جبور الدويهي وفارس ساسين. لقد خسِر لبنان برحيلهما خلال الاسبوع المنصرم قامتين ثقافيتين”.