لبنان | التحقيق مع قاضيين بملف انفجار المرفأ يبدأ قريبا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري سيبدأ خلال الأيام المقبلة، تحقيقاته مع قاضيي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف وكارلا شواح، بشأن إحالة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، عن مسؤوليتهما في موضوع إفراغ نترات الأمونيوم في المرفأ.

وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن التحقيق “سيشمل كل الأشخاص المرتبطين بمسؤولية القضاة في هذا الملف”. وأشار إلى أن الخوري “سيبلغ القاضي معلوف وشواح موعد استجوابهما عبر مجلس القضاء الأعلى، وأخذ رأي الأخير بهذا الشأن”.