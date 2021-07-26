لبنان | المجذوب أشرف على انطلاقة الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 26 يوليو 2021 01:16 مساءً - منذ 8 دقائق

أشرف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب، على انطلاقة الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، والشهادة المتوسطة للمرشحين الذين تقدموا بطلبات حرة، بحضوره فجر اليوم إلى دائرة الإمتحانات، حيث كان في استقباله المدير العام للتربية بالتكليف رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، ورئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية، أمل شعبان، وكبار موظفي الوزارة وأعضاء اللجان الفاحصة، واطلع على انهاء طباعة الأسئلة وتغليفها وختمها بالشمع الأحمر، وانطلاقها مع دوريات قوى الأمن الداخلي إلى مراكز الإمتحانات الرسمية في المناطق اللبنانية كافة.

وتابع الوزير المجذوب مع الوزارات المختصة المتعاونة في هذا الإستحقاق الوطني الكبير، فتواصل مع وزارة الدفاع وقيادة الجيش، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاتصالات، واطمان إلى ان الجيش اللبناني والقوى الامنية عملوا على اعادة فتح بعض الطرقات التي قطعت لفترة قصيرة لاسباب معيشية.

كما اطلع من غرفة عمليات الإمتحانات على انتظام العملية وهدوء الأجواء وحضور المرشحين وجميع المعنيين، وذلك بحماية القوى الأمنية والعسكرية.

وهنأ الجميع بهذه الإنطلاقة السليمة، مؤكدا “العمل مع جميع الشركاء من أجل إنجاز هذا الإستحقاق، والحفاظ على قيمة الشهادة الرسمية اللبنانية لدخول مؤسسات التعليم الجامعي والتخصص في الداخل والخارج “.